L'horoscope du samedi 26 août 2023

Aujourd'hui, il y aura des mécontents et ils devront faire appel à leurs talents cachés pour faire face. Les natifs du Sagittaire seront particulièrement concernés !

Bélier : vous vous sentez ici et ailleurs à la fois. Vous vous évadez sans oublier pour autant les préoccupations de la rentrée !

Taureau : c’est une journée délicate sur le plan finances, vous allez régler un souci. Si vous avez une activité artistique, cela vous permet de prendre du recul !

Gémeaux : de bonnes choses sur le plan relationnel, à condition de ne pas trop en dire et de laisser s’exprimer votre interlocuteur.

Cancer : une journée idéale pour prendre soin de vous. Et pour réaliser un gros travail également. En soirée, vous aurez l’esprit plus libre !

Lion : vous prenez de bonnes initiatives, encouragé que vous êtes par la promesse d’un amour heureux, ou d’enfants joyeux, vous aurez le sourire !

Vierge : la famille est au rendez-vous de ce jour, l’occasion de faire le point. Vous veillez plus que jamais !

Balance : vous aurez l’esprit en vacances ou vous reprenez des études qui vous plaisent bien. Et puis vous échangez avec les uns et les autres !

Scorpion : un petit rappel ! Si vous souhaitez être entendu, ne vous montrez pas trop exigeant. Les autres ont un autre rythme !

Sagittaire : depuis un moment, vous devez faire face à une préoccupation liée à votre avenir professionnel, comme familial. Et aujourd’hui, il y a du nouveau !

Capricorne : si quelque chose cloche, vous serez d’une aide très appréciable. Et vous ne vous oublierez pas non plus !

Verseau : excellente journée ! Ce qui vous plait tout particulièrement, c’est de rencontrer des personnes venues d’horizons très diversifiés !

Poissons : comme hier, ne vous laissez pas influencer par les autres. Vous avez une idée, défendez-la, car elle vient de vous, et elle est mûrement réfléchie !