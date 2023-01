L'horoscope du samedi 28 janvier 2023

Un signe se réjouit aujourd’hui, il s'agit des Poissons ! Il va être tendre et beau notre ami Poisson avec Vénus en visite chez lui plusieurs semaines. Bonne nouvelle !

Bélier : c’est toute votre vie intime qui sera lumineuse et vous aurez soif de complicité, d’authenticité ! Les faux amis, vous les fuyez !

Taureau : une très bonne chose pour vous cette Vénus en signe ami ! Avec une vie affective mise en valeur, et il y aura de bonnes nouvelles en ce domaine !

Gémeaux : cela peut vous aller très bien. Vénus, pour quelques semaines, valorise votre vie professionnelle, vous prenez peut-être un nouveau chemin !

Cancer : Vénus en signe d’Eau comme le vôtre, c’est l’assurance de voyager, de vous distraire en rêvant, en vous évadant de toutes les manières qui soient !

Lion : cette période est importante pour vous. Avec une conjoncture astrale qui vous invite à concilier, à ne rien faire en solo, y compris sur le plan financier !

Vierge : vous êtes avant tout concerné par cette jolie Vénus qui s’installe en face de vous. A deux, à présent, tout est possible !

Balance : c’est dans les tâches au quotidien que vous trouvez votre équilibre et un certain plaisir. Vous aurez pour moteur, le fait d’être motivé, ça n’aura pas de prix !

Scorpion : la jolie Vénus s’invite dans le secteur de la vie affective. Et c’est parti pour avoir un message tant attendu d’un être tant aimé !

Sagittaire : la famille dans tous ses états et la promesse de régler les petits soucis, grâce à une Vénus bienveillante qui y veillera !

Capricorne : vous pouvez compter sur plusieurs semaines agréables, voire attractives, sur le plan des festivités, avec un projet précieux à vos yeux !

Verseau : la période de Noël est finie et pourtant vous aurez de la chance sur le plan matériel et financier. Vous réaliserez de bonnes et belles affaires !

Poissons : voilà une bonne nouvelle. La planète Vénus s’installe chez vous pour plusieurs semaines et vous rend séduisant, mais pas que, les sentiments sont aussi à l’honneur !