L'horoscope du samedi 29 juillet 2023

Mercure, la planète de la communication, entre dans le signe de la Vierge. Amis natifs de la vierge, vous vous exprimez et vous faites entendre votre voix !

Bélier : c’est dans le domaine de la vie au quotidien que cela joue pour vous, aussi celui de la santé. Prenez les rendez-vous qui s’imposent !

Taureau : vos sentiments amoureux gagnent en authenticité. Et si vous avez des enfants, vous échangez, vous vous parlez !

Gémeaux : c’est en famille que tout se passe, il faut communiquer à tout prix, du mieux possible, et ce n’est pas toujours facile ! Le logement, votre toit peuvent aussi être concernés !

Cancer : bonne nouvelle que Mercure en signe ami. Cela vous offre des possibilités de vous évader. Et puis, vous apprécierez de discuter, de tout et de rien, avec voisins, commerçants, frères et sœurs !

Lion : pleins feux sur votre trésorerie. Attendez-vous à négocier, à parler dans votre vie privée comme à l’extérieur d’argent, et de dépenses et économies !

Vierge : Mercure, c’est Votre planète et comme elle et chez vous pour un moment, vous serez super à l’aise pour exprimer vos ressentis, et faire part de vos souhaits !

Balance : vous passez à présent par une période où complicité et intimité seront vos alliées. Ne vous étendez pas sur les réseaux sociaux, cultivez la discrétion !

Scorpion : c’est une excellente période pour faire parler de vous. Si vous souhaitez séduire l’objet de vos désirs, vous saurez lui écrire les mots qui la feront succomber !

Sagittaire : il vous faut convaincre une personne de votre hiérarchie, peut-être un associé. Vous avez des soutiens, vous avez donc toutes vos chances !

Capricorne : concrètement, n’hésitez pas à voyager, n’hésitez pas non plus à prendre de la distance avec votre vie de tous les jours, échappez-vous parfois !

Verseau : voilà une belle occasion de vous interroger sur vos priorités ! Votre vie spirituelle, celle qui n’a rien à voir avec la vie matérielle, sera d’actualité !

Poissons : attendez-vous à devoir répondre aux sollicitations d’un amoureux transit, d’un partenaire de travail, ou dans un autre domaine ! Alors c’est oui ou c’est non ?