L'horoscope du samedi 4 mars 2023

Un message au natif du Lion : bientôt vous vous sentirez plus libre dans votre vie en général avec le départ de la planète Saturne qui ne formera plus d’opposition à votre Soleil.

Bélier : n’oubliez pas qu’actuellement il vaudra mieux ne pas trop parler. Parfois garder le silence sera votre meilleure arme, votre plus bel argument !

Taureau : de toute évidence, la journée sera importante. Elle vous demande de vous investir au sujet de votre famille ! C’est prenant mais passionnant !

Gémeaux : il est toujours question de votre vie professionnelle. Et aujourd’hui vous avez les moyens de vous faire entendre, vous serez satisfait en soirée !

Cancer : il sera question de vos finances et vous ferez les bons choix. Peut-être d’ailleurs que vous dépenserez pour un voyage, ou pour vous divertir !

Lion : vous brillez en ce jour, ce qui n’est pas pour vous déplaire ! Si vous attendez une somme d’argent, elle pourrait vous parvenir. Mais avant tout vous souhaitez être en paix avec vous-même !

Vierge : si la conjoncture astrale est intéressante aujourd’hui, essayez de vous ressourcer sans trop attendre ni de vous, ni trop des autres.

Balance : au menu ? Une occasion de fêter quelque chose, de passer du bon temps avec une personne aimée, mais aussi la possibilité d’un projet en bonne voie !

Scorpion : c’est du sérieux pour vous et qu’il s’agisse de votre rôle au travail ou en famille, votre responsabilité sera engagée. On vous sollicite, et in fine, c’est une bonne chose !

Sagittaire : belle journée ! Avec une situation qui s’améliore, et une possibilité de vous dépayser, c’est un nouveau souffle qui vous fait beaucoup de bien !

Capricorne : vous comprenez vite et bien. Cependant aujourd’hui, il vous faudra être particulièrement attentif aux émotions de l’autre. Quitte à prendre du temps !

Verseau : vous aurez beaucoup à faire en faisant preuve d’ouverture d’esprit, vous parviendrez à vos fins ! Un rendez-vous pourrait être marquant pour votre avenir !

Poissons : vous serez attentif à une personne souffrante ou qui a besoin de vous. Et ce qu’il y a de bien, c’est que vous penserez aussi à vous !