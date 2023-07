L'horoscope du samedi 8 juillet 2023

La planète Saturne ralentit chaque signe, dans un secteur différent ! Le bon côté, c’est que le retard permet de réfléchir pour mieux avancer ensuite !

Bélier : et oui, vous faites durant 2 ans un travail intérieur très important. Peut-être que l’un de vos proches aura aussi besoin de vous !

Taureau : Saturne, cette planète, sérieuse, vous va bien. Il s’agit de faire des choix dans votre vie affective. Et vous les ferez en vous montrant adulte, responsable !

Gémeaux : vous allez soit changer de voie professionnelle, soit occuper un nouveau rôle au sein de la société. Avec le temps, cela vous conviendra parfaitement !

Cancer : la planète Saturne sera bénéfique, avec en vue des déplacements professionnels ou personnels qui améliorent votre qualité de vie !

Lion : vous privilégiez votre vie financière, et intérieure. Et vos rapports avec les autres, vous les voudrez sincères, et passionnés !

Vierge : durant 2 ans, votre vie relationnelle est au rendez-vous. Et évidemment qu’il y aura des départs pour certains, et des rencontres pour d’autres !

Balance : une évidence ! Vous allez vous donnez à fond pour réaliser vos objectifs et ce, tout en tenant compte de votre santé, il faudra penser à faire des pauses !

Scorpion : vous devenez plus mature au sujet de vos amours mais aussi si vous avez un enfant ou si vous souhaitez en avoir. Si vous êtes artiste, vous bossez dur !

Sagittaire : Saturne, n’est pas votre planète préférée ! Et pourtant bien sûr que vous en ferez quelque chose de bien, au sujet de votre foyer !

Capricorne : pleins feux sur un endroit qui vous plait, et l’envie peut être de déménager. Et puis si vous souhaitez suivre une formation, vous en aurez la possibilité !

Verseau : l’argent, les biens matériels, seront un sujet de réflexion et de prise de décision, ceci sur une période de deux ans au moins !

Poissons : et à nouveau un petit rappel, vous êtes les premiers concernés, avec l’obligation de renoncer à certaines choses pour aller de l’avant. Il faudra vous faire confiance !