L'horoscope du vendredi 13 janvier 2023

Une bonne nouvelle pour les natifs du Gémeaux ! Cela faisait plusieurs mois que la planète Mars faisait des aller-retour chez eux. Ca y est, elle repart et ils vont récolter les fruits de leurs combats menés.

Bélier : une journée faite de promesses avec le plaisir d’argumenter, aussi bien en couple qu’en compagnie d’un partenaire de travail. A vous de jouer tout en étant à l’écoute !

Taureau : vous aurez davantage envie de vous retrouver en solo ou alors de faire vos confidences à une personne de confiance. Et reposez-vous si vous êtes fatigué !

Gémeaux : avec la Lune qui rejoint un signe ami, il n’y a plus qu’à saisir la chance présente dans votre vie amoureuse, mais aussi avec vos enfants !

Cancer : si vous êtes par monts et par vaux, ce jour vous demande d’être proche de ceux qui ont besoin de vous ! Accorez-leur votre attention, ce sera bénéfique pour tous !

Lion : à vous la communication ! Sous toutes ses formes, mais parfaitement réussie ! Si vous devez vous exprimer devant d’autres personnes, vous serez entendu !

Vierge : et si vous jetiez un œil sur votre porte-monnaie ? D’une manière ou d’une autre, qu’il s’agisse d’une facture ou d’un achat plaisir, au programme, vos sous !

Balance : la sérénité que vous cherchez à atteindre, vous essayez de la partager avec tous ! Vous avez besoin de paix, de joie, et pas de complications !

Scorpion : on vient vous trouver pour des petites choses, et parfois cela vous agace. Et ce peut être aussi le besoin de ranger, d’organiser, alors que vous auriez autre chose à faire !

Sagittaire : une journée très sympa ! Vous serez le chef d’équipe et vous entraînez ceux qui vous suivent vers de nouvelles aventures !

Capricorne : êtes-vous toujours ambitieux ? Oui ! Et donc retenez qu’aujourd’hui vous pouvez progresser côté travail. Plusieurs pistes en vue, si vous voulez évoluer !

Verseau : vous serez dans l’hésitation, en sachant si vous devez lui dire oui ou non. Vous ne voulez pas renoncer à votre sacro-sainte liberté ! Peut-être pouvez-vous trouver un compromis !

Poissons : allez puiser dans votre for intérieur afin de vous sentir plus armé pour affronter un monde parfois hostile. Vous aurez de bons résultats. De bons résultats aussi côté finances !