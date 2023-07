L'horoscope du vendredi 14 juillet 2023

Aujourd'hui, les natifs du Cancer s’en sortiront pas mal du tout. Et dans leur danse, ils entraînent les natifs du Taureau, et les natifs du Lion aussi !

Bélier : certainement que vous migrez vers une autre destination que votre maisonnée. Vous prenez l’air, ailleurs, et ça vous fait du bien !

Taureau : tout se met en place afin d’évoluer, de changer de vie mais dans de bonnes dispositions à présent. Croyez en votre bonne étoile !

Gémeaux : vous serez au cœur de la fête, et on dépendra de vous, de vos désirs, sortir ou pas, manger ceci ou pas, Alors à vous de donner la note chez vous et à l’extérieur !

Cancer : vous donnez leur chance à des personnes autour de vous, et sachez-le, elles vous seront infiniment reconnaissantes !

Lion : on ne fera pas sans vous ! Où que vous soyez, en vacances ou pas, on composera avec vous, alors soyez agréable, faites la vie belle à votre entourage !

Vierge : il se pourrait bien que vous travailliez durant ce jour férié. A moins que vous ayez beaucoup à faire à la maison, ou si vous êtes bénévole, dans une association !

Balance : vous vous envolez vers d’autres latitudes. Comme d’autres natifs, vous vous changez les idées en voyageant de chez vous ou pour de vrai, en prenant la route !

Scorpion : vous risquez d’être un brin tendu, et ce serait dommage pour vous comme pour les autres. Pensez à vous ressourcer en solo ! Vous savez faire !

Sagittaire : ce sera très sympa de vous avoir à vos côtés. Votre compagnie sera des plus plaisantes. Certains font une super rencontre !

Capricorne : vous ne perdez pas de temps, et vous avez bien raison. Pendant que d’autres ont les doigts de pied en éventail, vous, vous avancez dans votre travail !

Verseau : une journée liée à vos sentiments, pour vos enfants comme pour un partenaire de cœur. Artiste, vous êtes largement inspiré !

Poissons : ne vous laissez pas déstabilisé par un membre de votre famille, ou par des personnes qui seraient soit disant de bon conseil ! En un mot, faites-vous confiance !