L'horoscope du vendredi 28 avril 2023

Un ciel un peu sombre parfois ! Avec beaucoup d’espoir aussi ! En fait, patience et réflexion, seront deux vrais trésors !

Bélier : un peu comme hier, vous serez très heureux car votre travail, vos créations seront reconnues. Et si vous êtes parent, de même, on vous fait des retours positifs !

Taureau : faites appel à votre force intérieure. La journée s’annonce délicate, il vous faut faire face au sujet de votre foyer !

Gémeaux : votre charme ajouté à des mots bien choisis, vous avez toutes les chances d’obtenir satisfaction !... Votre séduction sera à son apogée !

Cancer : Mars, la planète guerrière, est toujours chez vous et vous donne à la fois l’énergie pour vous battre côté finances, et l’enthousiasme pour défendre les vôtres !

Lion : seconde journée avec la Lune dans votre signe. Vous serez entendu. Le fait que vous ayez des supporters vous donne des ailes !

Vierge : aujourd’hui, vous aurez tout simplement besoin de vous reposer et de penser à autre chose qu’à vos soucis quotidiens. Ce week-end, vous serez à la fête !

Balance : ne vous posez pas trop de questions. Les réponses que vous attendez peuvent tarder, mais bientôt tout repartira !

Scorpion : rendez-vous avec votre foyer, avec votre famille, et avec une personne en particulier. Vous ferez au mieux pour lui ou pour elle !

Sagittaire : votre soif d’aventure sera d’actualité. Vous serez philosophe, voyageur, ou bien encore vous étudierez d’autres cultures que la vôtre !

Capricorne : vous privilégiez l’intimité et ce sont les relations les plus complices qui vous toucheront et que vous retiendrez !

Verseau : vous faites, pour certains, une rencontre. Et vous voulez mieux la connaître ! En couple, et en général, veillez à ne pas brusquer l’autre !

Poissons : une journée prenante mais au final, réjouissante. Cela concerne vos finances, vous travaillez le dossier, et bientôt à vous les bons résultats !