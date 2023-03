L'horoscope du vendredi 3 mars 2023

Une nouvelle concernant les natifs du Poissons : Mercure, la planète de la communication, vous rend visite. Une bonne chose pour vous exprimer, rêver, et voyager.

Bélier : c’est une période au cours de laquelle il vaudra mieux rester discret, ne pas tout dire, et souvent un regard, un geste vaudront mieux qu’une parole dite !

Taureau : ce Mercure en signe ami valorise votre nature romantique, réveille et révèle au grand jour votre envie d’amour, de tendresse et d’harmonie !

Gémeaux : vous serez habile, au travail et en famille. Afin d’améliorer vos revenus ou bien encore d’occuper une meilleure place dans la société !

Cancer : assurément la vie sera plus douce ! Avec de belles opportunités de vous changer les idées, de découvrir d’autres lieux, d’autres gens également !

Lion : si vous avez fait fausse route et que vous avez des regrets au sujet d’une relation à laquelle vous tenez, n’hésitez pas à revenir en arrière et à lui en faire part à présent !

Vierge : la planète Mercure est à présent dans votre secteur relationnel. Belle occasion, belle période aussi, pour faire une déclaration, à moins que ce soit l’autre qui vienne à vous !

Balance : si le travail c’est la santé, vous aurez tout autant besoin de vous préserver, de prendre du temps pour vous reposer ou vous divertir, c’est très important !

Scorpion : il y a un cap à passer, et à présent, vous le passerez sans mal ! Vous êtes curieux, inventif, en amour, avec un enfant, et si vous êtes artiste !

Sagittaire : pleins feux sur votre famille et sur votre lieu de vie. Vous aurez mille idées afin de rendre votre habitation plus vivante, et cela fera des heureux !

Capricorne : veillez à ne pas vous laisser embarquer dans des discussions sans fin qui, in fine, ne serviraient pas vos intérêts. Faites appel à votre intuition, et moins à la raison !

Verseau : vous pouvez espérer une amélioration au sujet de vos finances. En tous cas, vous allez négocier, analyser, en vue de vivre plus serein de ce côté-là !

Poissons : que Mercure s’invite chez vous. Vous communiquez, vous vous exprimez avec davantage d’aisance, et vous voyagez aussi !