L'horoscope du vendredi 6 janvier 2023

Bélier : alors ça y est, très prochainement, vous aurez à rendre des comptes au sujet de votre travail, et quoi qu’il en soit, vous vous en sortez bien !

Taureau : des satisfactions parce que vous parlez avec tous et avec vos préférés aussi ! Et si vous voulez renouer le dialogue avec vos frères et sœurs, allons-y !

Gémeaux : l’argent est au cœur de vos préoccupations, et demain aussi. Vous ne vous laisserez pas faire ! Vous défendrez vos intérêts !

Cancer : vous serez très émotif, et surtout, surtout, vous serez fou amoureux, épris, d’une personne qui fait battre votre cœur !

Lion : une journée agréable si vous privilégiez l’intimité et la complicité avec un être aimé. Ne vous livrez pas à n’importe qui, une manière de vous respecter !

Vierge : une belle journée, toute en sensibilité ! Alors bien sûr, pour vous c’est assez compliqué, mais si vous parvenez à vous exprimer, quelle satisfaction ensuite !

Balance : le travail, et encore le travail ! Oui mais ça vous plaira ô combien ! Vous êtes passionné par ce que vous faites, et un exemple pour certains !

Scorpion : c’est une journée délicieuse qui vous attend. En tous cas, côté sentiments, vous serez très présent, très à l’écoute des vôtres !

Sagittaire : vous pourriez compter vos sous, recevoir une somme inattendue… Mais l’essentiel, se passe en vous. Vous êtes davantage en accord avec vous-même !

Capricorne : belle période, et surtout journée idéale pour donner le meilleur de vous à la personne que vous aimez ! Donnez-lui rendez-vous, vite !

Verseau : vous serez très affairé, et il faudra évidemment penser à économiser vos forces. Certainement que quelqu’un de bienveillant vous le rappellera !

Poissons : il sera difficile de parler de vos amours ! Tout cela se passe loin des regards indiscrets, loin des caméras, et c’est peut-être mieux, plus précieux !