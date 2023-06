L'horoscope du vendredi 9 juin 2023

Soyez prêt cher Verseau, vous aurez à faire à l’Autre, dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle !

Bélier : ne perdez pas de vue que vous jouez gros côté finances et que vous avez toutes vos chances. Aujourd’hui, on saura vous conseiller et vous guider !

Taureau : la journée sera chargée en évènements et vous vous poserez de nombreuses questions côté travail et côté famille !

Gémeaux : en cas de négociation, vous faites preuve d’habilité. On peut compter sur votre esprit, vif, primesautier. Cela plaira beaucoup !

Cancer : en ce moment, vous n’avez pas une minute à vous ! A un moment vous serez obligé de vous accorder du temps, libre, et pour ne rien faire !

Lion : vous avez certes toujours du succès et pourtant certains d’entre vous se sont insatisfaits. Il est question de votre vie relationnelle et ce n’est pas évident !

Vierge : un peu comme hier, vous vous sentez incompris ou mis à l’écart. Si vous êtes en couple, privilégiez les gestes tendres aux longues explications !

Balance : vous vous faites beau ou belle pour lui plaire et vous avez bien raison, cela pourrait tout à fait marcher et produire ses bons effets !

Scorpion : votre exigence au travail, est une manière de vous accomplir aussi personnellement. Actuellement tout est possible, vous pourriez évoluer très vite !

Sagittaire : une communication verbale ou écrite, vous ouvre des portes. Sans trop vous en rendre compte, vous allez charmer la personne avec laquelle vous dialoguez !

Capricorne : vous aurez à faire à l’Autre, aux autres… Mais ce sera moins charmant, vous voulez convaincre et vous n’aimerez pas que l’on vous résiste !

Verseau : c’est un jour important, lequel pourrait vous voir vous engager, professionnellement ou affectivement… Soyez prêt !

Poissons : une belle journée faite pour reprendre de forces. Vous aurez l’opportunité de vous retrouver en solo, afin d’être au top pour le week-end !