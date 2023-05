Agathe Lecaron emmène Virginie Efira sur ses terres en Camargue et dans les Alpilles ce soir sur France 2

Pendant deux jours Virginie Efira et Agathe partagent une marche, des confidences et des rencontres en Provence, au cœur des Alpilles et en Camargue...une région chère au cœur de l’actrice césarisée.

Agathe Lecaon © Radio France - Pierre Perusseau/Bestimage

Virginie Efira fait quelques confidences rares, livre ses secrets, sur son enfance… Un parcours de vie personnel et artistique raconté en plein cœur de la Provence, qu'elle connait bien, elle a passé une partie de son enfance ici et elle a acheté une maison à Arles dont elle est tombée amoureuse. Au fil de la balade, Virginie Efira va redécouvrir aussi les richesses de notre patrimoine naturel et historique, dans le Luberon, où réside une partie de sa famille.

Épisodes Tous les épisodes Elisabeth Buffet et "ses histoires de cu-oeur" au Festival du rire de Cavaillon le 25 mai 03 min L'invité coté culture 04 min Anne Roumanoff au festival Aushopping Avignon nord le 13 juillet Au menu de cette version revisitée du spectacle ‘‘Tout va bien !’’, elle se penche sur ce que nous vivons depuis 2 ans, le vaccin, le pass sanitaire, les cookies, la voyance, les femmes divorcées, Jean Castex, les sites de rencontres... 03 min L'imitateur Vauclusien Bruno Boniface sur scène au Rex de Valréas ce dimanche 21 mai. 03 min Patrick Hernandez, pour le concert "STARS 80 encore" diffusé ce samedi 20 mai sur France 2 à 21h10. 03 min Mazarine Pingeot, l'une des auteures invitées de "Lire sur la Sorgue" du 17 au 20 mai avec France Bleu Vaucluse. 03 min L'urgentiste Patrick Pelloux au secours de l'hôpital ce mardi 15 mai à Avignon pour une conférence débat. 03 min