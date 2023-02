Alexis Michalik présente son film "une histoire d'amour" en avant 1ere ce soir au Pathé Cap sud à Avignon.

Dans ce film, Alexis Michalik incarne William, un romancier célèbre dont la vie bascule quand sa sœur lui apprend qu'elle est condamnée.

Inspiré de sa pièce Une histoire d’amour le film est projeté ce soir à 20H au Pathé Cap Sud en présence du réalisateur, mais aussi de l'actrice Juliette Delacroix, que vous pourrez rencontrer après la projection pour échanger autour du film qui ne sortira que le 12 avril.

affiche une histoire d'amour - .

Après son film "Edmond", Alexis Michalik , est de retour à Avignon où il a ses habitudes de festivaliers, il y a déjà joué plusieurs pièces dont Une histoire d’amour en juillet 2022 qui était programmé à la Scala Provence à Avignon pour le OFF, et qui a déjà été jouée + de 400 fois depuis sa création.

Regardez la bande-annonce de la pièce jouée cet été à la Scala

Le Pitch du film :

Une histoire d'amour qui déjoue les genres et les conventions

Katia et Justine tombent amoureuses. Katia, homosexuelle, a peur de s'investir dans une relation avec Justine, hétérosexuelle convertie. Les 2 jeunes femmes décident de faire un enfant, et c'est Katia qui le portera. Mais le couple se sépare brutalement très peu de temps avant l'arrivée de Jeanne. Une dizaine d'années passent, et un jour, Katia apprend qu'elle est condamnée par une grave maladie... Elle cherche un tuteur pour son enfant. Elle prend contact avec son frère qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années...