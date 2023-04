Arnaud Fradin de Malted Milk en concert le 15 avril à Vaison

Le chanteur et guitariste du septet MALTED MILK pour le concert soul blues funk à ne pas manquer samedi 15 avril à Vaison-la-Romaine à l'Espace culturel à 20h30 ans le cadre du 22ème festival (bien) après les vendanges.

MALTED MILK Le soul band le plus redoutable du continent. 23 ans d’existence, 10 000 albums vendus, plus de 300 concerts dans les plus grands festivals de jazz et de blues dans plus de 10 pays, le groupe originaire de Nantes est aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures formations de soul-blues français.

Réservez vos places sur le site du festival (bien) après les Vendanges

Billets en vente à la Librairie Montfort

36 Grand Rue - Vaison la Romaine - 04 90 28 88 51