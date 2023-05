Avec Marianne James, "Tout est dans la voix" !

Avec Marianne, venez découvrir vos cordes vocales dans une Master Class exceptionnelle qui cartonne partout en France !

Marianne James nous ouvre son cœur et nous transmet sa grande expérience vocale.

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.

On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui demain fait que les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour s’auto-émerveiller quand on chante sous la douche, pour les applaudissements de nos enfants à qui on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour une carrière professionnelle.

Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James !

. - .

Le public la connaît et l’aime pour son franc-parler, sa sensibilité.

Dans ce nouveau seul en scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix

Une expérience hors-norme pour la clôture du er Festival "seul en scène" d'Uzès ce Week-end.

. - .

« Tout est dans la voix » vous laissera des courbatures… de rire !!!

Marianne James à L'Ombrière d'Uzès , ce dimanche 7 mai à 21h.