Calixte de Nigremont, le maître de cérémonie du gala des crinières d’or pour "cheval passion" à Avignon.

Du 18 au 22 janvier, venez vivre la 37è édition du plus grand salon équestre européen au Parc des Expos d'Avignon avec France Bleu Vaucluse.

Calixte de Nigremont est l'homme d'orchestre de cette cérémonie, pensée et imaginée par Maurice et Fabien Galle

Cheval Passion : plus de 1000 chevaux, poney passion, le cabaret équestre, et le gala des crinières d'or, un moment de grâce qui enchante chaque année le public.

À l’affiche cette année :

Cordoba Ecuestre et le charme puissant des chevaux Andalous tout droit venus des écuries royales de Cordou,

les maîtres italiens du dressage Gianluca et Sofia Bacioia, la fascinante artiste et psychologue comportementaliste Delphine Boonkens (Belgique), les cascadeurs virtuoses Jérôme Sefer et Kevin Ferreira, la troupe Nagaïka Tribe qui danse littéralement ses figures de voltige, la composition originale du duo Marie Barcelo et Pierre-Antoine Chastang, la Cie La Caresse du Cheval, la jeune et talentueuse Lysiane Moerschel et son complice ibérique Pescador… pour un spectacle féerique.

6 Séances du 18 au 22 janvier ouvertes au public

Jeudi 19 janvier à 20h30

Vendredi 20 janvier à 20h30

Samedi 21 janvier à 15h et à 20h30

Dimanche 22 janvier à 11h et à 15h

"Cheval Passion": un festival d'émotions, un événement France Bleu Vaucluse.