Jacques Weber, l'un des invités de la 1ere édition du salon "lire à Gordes" les 29 et 30 avril.

Son dernier ouvrage est un clin d'œil à une chanson de Louis Chedid, il s'appelle "On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime".

"Une bête de scène, un monstre du cinéma et du théâtre ..."

C'est souvent comme ça qu'on qualifie Jacques Weber . Et c'est vrai !

Mais Jacques Weber prend aussi la plume pour se raconter et nous offrir quelques moments privilégiés de sa vie en couchant ses souvenirs sur papier.

Couverture du livre de J Weber - Editions de l'Observatoire

Dans son dernier ouvrage "On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime" paru aux éditions de l'observatoire en mars dernier, on rencontre au fil de ( trop ) courts chapitres ses copains d'enfance ou de promo comme Francis Huster, une Princesse : Grâce de Monaco, Marguerite Duras, Jacques Villeret ou Isabelle Adjani, Spartacus un labrador, ou encore Nénette, l'orang-outan du jardin des plantes à Paris... Il revient aussi sur plus de 50 ans de carrière, et ses grands rôles de Molière à Shakespeare.

Jacques Weber - France Bleu Hérault © Radio France - Richard Melloul

Venez tourner avec lui les plus belles pages de sa vie d’homme et d’artiste à Gordes fin avril.

Une rencontre privilégiée dans le cadre du 1er salon littéraire "LIRE A GORDES" . Il partagera avec vous un moment suspendu le samedi 29 avril à partir de 16h pour échanger autour de son livre.

Jacques Weber sera également sur la scène de la Scala Provence à Avignon le 25 mai prochain avec 2 musiciens dans "Weber à vif", en partenariat avec France Bleu Vaucluse.

Jacques Weber - Weber à vif | Bande annonce — La Scala Paris