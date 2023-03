L'humoriste Jovany pour "le dernier saltimbanque" le 4 mars à Sorgues

Survolté, comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur, performeur. Un artiste polyvalent qui fascine tous les publics qui le surnomment déjà le « Jim Carrey Français ». Êtes-vous prêt à découvrir cet OVNI de l’humour de passage dans le Vaucluse.

Réservez vos places pour "Le dernier saltimbanque" samedi 4 mars à 16 heures au pôle culturel Camille Claudel à Sorgues. Chez Jovany, le rire est une histoire de famille. Un spectacle d'humour pour tout public Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien et amuseur public.

Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde nous emmènent dans un univers fantasque, où, il nous raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et fabulation.