La réalisatrice Jeanne Herry a tourné son film JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES en Vaucluse avec l'AMAV84,

Jeanne Herry a suivi pendant plusieurs mois le travail de rencontre entre victimes et auteurs de violences mené en Vaucluse avec l'AMAV84 pour écrire le scénario de son film qui sort aujourd'hui.

JEANNE HERRY et l'affiche de son nouveau film - SITE LE PETIT BLEU

La fille de Miou-Miou et de Julien Clerc **avait déjà réalisé le film "Pupilles "**en 2018.

Cette fois, elle met à l'honneur la justice restaurative, et elle a tourné son film en Vaucluse.

Pour écrire son scénario, Jeanne Herry est venue souvent dans notre département pour analyser et comprendre le travail de l'Amav 84, l'Association de médiation et d'aide aux victimes à Avignon dont le but est de faire dialoguer auteurs et victimes de violences.

Regardez la bande annonce de "Je verrai toujours vos visages"

Je verrai toujours vos visages - Bande annonce

Le personnage du film interprété par Leila Bekhti a été inspiré par l'histoire d'une Vauclusienne, Elisabeth

Miou Miou et Laila Bekhti - christophe-brachet-c-2022-chi-fou-mi-productions-tresor-films-studiocanal-france-3-cinema-16

Jeanne Herry était dans les studios de France Bleu Vaucluse le 10 mars dernier aux côtés de Maxime Peyron pour nous présenter son film "je verrai toujours vos visages" qui sort aujourd'hui sur les écrans.

Élodie Bouchez, Leïla Bekhti, Mélanie Masson, Jeanne Herry au Cinéma Le Cézanne © Radio France - Fred Bruneau Photographe

Avec Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Elodie Bouchez, Gilles Lellouche, Miou-Miou, Jean-Pierre Darroussin, Denis Podalydes, Fred Testot.