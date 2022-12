Marianne James propulse le Vauclusien Enzo Pèbre en finale de "La France a un incroyable talent"

Mathieu Madénian pour son stand-up "Un spectacle familial" le 10 décembre à Nîmes

Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style stand up, il a décidé de nous parler de sa famille, avec tout ce que cela implique de vexations mal digérées, de dîners alcoolisés et de jalousies fraternelles. Ces névroses, il essaye de les guérir dans cette hilarante introspection