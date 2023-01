Patrick Bruel nous parle de son domaine vauclusien "Léos" et des Enfoirés

Dès 2008, et pendant 10 ans, la propriété est en travaux et on y fait énormément de plantations.

L’Huile H, la première huile d’olive du Domaine de Leos est née en 2017. C'est le début de la grande aventure !

La propriété a connu plusieurs propriétaires, et une commanderie hospitalière, encore visible aujourd'hui, a été construite en 1677.

En 1839, un parchemin retrouvé dans les murs de la propriété au moment des travaux de rénovation atteste que la propriété produisait de la soie (dont la production alimentait à l’époque, 11 moulins à l’Isle-sur-la-Sorgue).

Hommage à Coluche pendant le concert des Enfoirés à Bordeaux (Gironde). 24 janvier 2019. © Radio France

Patrick Bruel sera avec les Enfoirés à Lyon du 12 au 16 janvier

Une quarantaine d'artistes ( tous bénévoles ) se mobilisent pour l'édition 2023, les concerts seront enregistrés à la halle Tony Garnier de Lyon.

En 2020-2021 plus de 10 millions de repas ont été servis aux personnes accueillies par les Restos du Cœur.

Cette année encore, France Bleu est la radio partenaire officielle des Restos du Cœur, elle a été choisie par les bénévoles.