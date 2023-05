Patrick Timsit le créateur du Festival "Seul en scène à Uzès du 5 au 7 mai 2023.

Patrick Timsit lance son nouveau festival à Uzès ce week-end avec une programmation éclectique étalée sur 3 jours

Le comédien qui vit à coté d'Uzès depuis plus de 30 ans, nous dévoile les coulisses de la toute 1ère édition de "Seul en scène"

Patrick Timist était l'invité de France Bleu en direct d'Uzès.

Patrick Timsit - Willy Rovelli - Thierry Garcia sur le marché d'Uzès © Radio France - Thierry Garcia - FBGL

Il était en direct du Studio France Bleu avec Willy Rovelli sur le marché d'Uzès en avril dernier.

Patrick Timsit et Nadège Molines invités de Willy Rovelli et Fabien Emo pour parler du festival "Uzés, seul en scène" © Radio France - Nicolas Malaboeuf

C'est la toute 1ère édition de ce Festival à Uzès.

De Marie-Claude Pietragalla à Marianne James, des comiques du Comédy Club à la nouvelle pépite du rire Fred Blin, le festival remet l'artiste, le rire, la création, la danse, et la musique au cœur des territoires du 5 au 7 mai.

l'affiche de "seul en scène" - festival Uzes

Le programme complet est ICI

Ne ratez pas la Masterclass avec Patrick Timist ce dimanche 7 mai à 11h

Patrick Timsit , qui est aussi le directeur artistique de cette première édition souhaite en faire un évènement fédérateur, convivial, populaire et accessible à toutes et tous. Il sera également présent sur scène en proposant une master class pour évoquer et raconter son parcours.

Patrick Timsit - Thomas Lavelle

Patrick Timsit parrainera également un grand concours, « La Région a un incroyable talent », pour permettre à un jeune artiste de bénéficier d'une résidence de création à L'Ombrière.

Réécoutez Patrick Timist qui était l'invité de Wendy Bouchard sur France Bleu le 12 avril dernier.

et dans cet article, revivez la venue de Patrick Timist sur le marché d'Uzès début avril pour présenter ce Festival !