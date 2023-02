Thomas VDB "s'acclimate" à Uzès et à Marseille !

Il est sur scène à l'ombrière d'Uzès ce soir vendredi 10 février avec son dernier spectacle "Thomas VDB S'acclimate". RDV également le 17 février au Cepac Silo de Marseille.

C'est le 5ème spectacle de THOMAS VDB

" J’ai grandi dans les années 80 "

une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”Aujourd’hui, je regarde les infos et… »

Un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo