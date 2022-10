Brigitte Fossey au Théâtre du Chêne noir ce vendredi

Brigitte Fossey récite et joue des textes de Jacques Prévert, Jean de La Fontaine, Victor Hugo, Henri Michaux ou encore de Robert Desnos, Jean Tardieu, en alternance avec des moments musicaux, célèbres ou inédits, donnés par le pianiste et compositeur Nicolas Celoro, qui interprète Chopin et Rachmaninov, Schumann, Schubert, Satie, Debussy, ainsi que ses propres compositions.

Rendez-vous ce vendredi à 20h au Théâtre du Chêne noir à Avignon.