De Piaf à Stromae, 60 voix pour un seul homme : Bruno Boniface.

"Tout en hommage", c'est le tout nouveau seul en scène du Vauclusien Bruno Boniface, originaire de l'Isle sur la Sorgue.

Seul en scène, Bruno Boniface incarne plus de 60 artistes du showbiz et quelques personnages du monde politique : François Hollande, Nicolas Sarkozy, oui Dominique Strauss-Kahn !

Plus de 60 célébrités défilent sur la scène

On voyage aussi dans le temps, grâce aux imitations de personnalités qui ont marqué les différentes époques comme Jacques Brel, Simone Signoret, le célèbre duo Edith Piaf-Yves Montand, ou encore plus proche de nous, Stromae, Ciryl Hanouna, Kendji, Florent Pagny, Pascal Obispo...

Bruno Boniface se métamorphose tout au long de son spectacle et partage avec son public l'histoire et le destin des plus grandes personnalités, de Johnny Halliday à Michel Sardou, en passant par Serge Lama et Charles Aznavour ...

Allez rire et passer une bonne soirée avec "Tout en hommage" ce vendredi 2 décembre à 20h30 au cinéma La cigale de Cavaillon.

Réservations : 04.90.71.38.24.