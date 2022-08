Emilie Mazoyer, la nouvelle voix de l'émission "Décibels" sur France Bleu à 19h.

.Elle connait la musique ! C'est une des meilleures spécialistes "Musique" tous médias confondus, et elle a choisi France Bleu pour sa rentrée radio !

Une boule d'énergie, une voix pleine de pep's et déjà plus de 20 ans d'expérience à la télé et en radio... Emilie Mazoyer est LA référence média pour l'actu musicale.

Décibels, la chronique : 3 minutes pour bien commencer la journée en musique © Radio France - Christophe Abramowitz

Chaque soir, elle présente "Décibels" sur France Bleu de 19h à 20h avec un invité en studio, et pour le format 2 minutes 30 avec la chronique quotidienne, RDV à 9h20 sur France Bleu Vaucluse du lundi au vendredi.

Qui est Emilie Mazoyer ?

Elle s'est fait une place toute seule dans un monde d'hommes bien souvent, toute jeune elle baigne dans la musique, et commence sa carrière radio il y a 20 ans comme ... standardiste au Mouv' ! une chaîne du groupe Radio France.

Décibels : votre magazine sur l'actu musicale avec Emile Mazoyer © Radio France - Christophe Abramowitz

"Décibels" en format court ou long, à vous de choisir !

Les dernières sorties du jour, les petites infos qui font du bien, les anecdotes, les albums et singles cultes... Emilie Mazoyer vous propose chaque jour un condensé de ce que vous devez savoir sur l'actu musicale à 9h20 sur France Bleu Vaucluse ! Et pour encore plus de plaisir, "Décibels" en version longue, c'est une heure de pépites musicales avec un invité en studio chaque soir à 19h !