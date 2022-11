La "petite fiancée des Français" fete ses 60 ans de carrière ! Sheila est en tournée dans la région

Une vie qui conjugue plusieurs générations.

60 ans ! .. ça fait 60 ans que la petite fiancée des français nous fait chanter ! Une carrière exceptionnelle, des collaborations artistiques avec les plus grands noms du disco comme Nile Rodgers du groupe Chic

Sheila a tout connu : le bonheur, les joies, les chagrins, et un amour inconditionnel de son public depuis plus d'un demi-siècle !

Une carrière jalonnée de nombreux tubes du Yéyé au Disco, de la Pop au Rock, avec 26 albums qui se sont vendus à plus de 85 Millions d'exemplaires, et un 27è album studio "Venue d'ailleurs" sorti en 2021.

Sheila est aussi une artiste internationale qui s'est classée à plusieurs reprises dans le Billboard américain.

Dans ce dernier album, Sheila revisite sa propre histoire, entre mélancolie et joie, piano et disco, Pop et rock, un album qui se lit comme une autobiographie en musique, et elle renoue avec ses complices de toujours : Keith Olsen (Fleetwood Mac, Foreigner, Pat Benatar) et Nile Rodgers (Chic), ou encore ce duo avec Jason Scheff (du groupe Chicago).

2 dates dans notre région pour cette tournée événement des 60 ans

Le Pasino de la Grande motte ce soir mercredi 23 novembre

et le Cepac silo vendredi 25 novembre ( et non pas le 24 comme indiqué sur l'affiche ci dessous )

Un best-of collector de 60 titres pour fêter 60 ans de carrière

Des dizaines de tubes , des remixes, et aussi des chansons un peu moins connues, le tout réuni dans un coffret collector dans les bacs depuis le 21 octobre 2022. C'est le Best Of le plus complet de la carrière de Sheila !