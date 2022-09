Laurent Petitguillaume co-anime 48h d'émissions ce week end pour les Restos du coeur, c'est "RADIO RESTOS"

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, la radio qu'il vous faut, c'est "Radio restos"

. - .

48h de live, du 30 septembre 18h au 2 octobre 18h.

Les plus grandes voix de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain se mobilisent autour de Laurent Petitguillaume, Bruno Roblès et Manu Lévy pour tenir l'antenne 48h non stop, en se relayant et en lançant des appels aux dons.

Une partie de l'équipe de Radio Restos pour la 1ere édition en 2020. - LP/Aurélie Ladet

Pourquoi ? Pour acheter des camions frigorifiques pour que les restos puissent acheminer les denrées périssables en toute sécurité.

. - .

C'est la 3ème édition de Radio restos cette année

En 2 saisons, Radio restos a permis d'acheter 18 camions grâce à vos dons.

Radio Restos, c'est une très belle initiative de Laurent Petitguillaume qui nous raconte comment ce projet a vu le jour et qui sont les stars qui participent cette année !

La famille France Bleu est bien représentée pendant ces 48h !

Emilie Mazoyer, Willy Rovelli, Arnold Derek, Laurent Petitguillaume, Frédérique Le Teurnier, Elodie Suigo, Miguel Derennes ...

et de grandes voix de la radio : Arthur, André Torrent, Nagui, Cécile de Ménibus, Florian Gazan, Alexandre Devoise, Vincent Perrot, Cauet, Christian Morin, Maryse Gildas, Laurent Cabrol...

avec la présence des 2 fils de Coluche : Marius et Romain.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vous voulez aider ? ou Faire un don pour acheter d'autres camions frigorifiques ? Allez ! Zou.. C'est par ici !

Radio Restos : 48h pour écouter, 48h pour agir. On compte sur vous !

L'an dernier, 356 824€ ont été collectés. Ca représente près de 9 camions financés.

. - .

Tous ensemble, cette année, on peut encore faire mieux !

Les Restos ont besoin de 100 camions par an ... Voici le programme, les animateurs et leur tranche horaire pour cette édition 2022, à écouter en Live sur la radio des Restos, en vidéo sur la chaîne youtube de Radio Restos, ou sur l'appli

. - .

. - .

. - .

Comment écouter Radio Restos ce week-end ? Tout est expliqué ICI !