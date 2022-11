Le comédien Vauclusien Rufus a le cœur qui balance entre "La petite montagne et la mer"

Le comédien vauclusien RUFUS nous entraîne avec délice dans ce conte et cette formule musicale acoustique, propice au partage d’émotions brutes, avec le guitariste et compositeur Pascal Charrier qui convoque le souvenir de personnalités rencontrées au cours de son enfance. Elles sont ancrées dans les reliefs, sites et villages du Luberon et de la montagne de Lure.

Portée par la voix de Rufus et sa narration du texte, c’est une envolée vers un monde imaginaire où Pascal Charrier incarne les personnages et les décors de l’histoire à travers son jeu de guitare.

L’un et l’autre s’écoutent et échangent pour créer un univers envoûtant et contemplatif.

La petite montagne et la mer, au centre départemental de Rasteau, ce samedi 3 décembre à 20h30, en partenariat avec France Bleu Vaucluse

Écriture, composition, guitare acoustique et voix : Pascal Charrier

Narrateur : Rufus

Avec en 1ère partie : le groupe ARTETECA

Groupe vocal féminin avignonnais dirigé par Lilia Ruocco

Leur répertoire de chants traditionnels offre un parcours à travers différents pays et langues : italien, napolitain, bulgare, géorgien, malgache, occitan, espagnol, portugais, arabe, hébreux, marocain, crétois…