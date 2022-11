Le dessinateur Nimois Achdé "planche" à Avignon tout ce week-end !

Venez rencontrer Achdé à Avignon tout ce week-end pour la 4eme édition du festival de la BD

Un dessinateur précoce !

Hervé Darmenton, dit Achdé, est né en 1961 à Lyon. Il a grandi à Nîmes ... on lui a confié la tâche de reprendre les dessins de Lucky Luke à la mort de Morris.

Et depuis 2011, il écrit et dessine seul la série dérivée Kid Lucky.

"L'arche de Rantamplan", le dernier volume de Lucky Luke est sorti en octobre 2022 : Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris - Tome 10.

l'arche de rantamplan - Achdé

Qui est Achdé ?

Il est né à Lyon, mais a grandit dans une ZUP de Nîmes

Il réalise sa première BD à l'âge de 3 ans : l'histoire d'un preux chevalier qui sauve une dame blanche ! ...Après avoir publié son premier dessin à 14 ans dans un fanzine, il décide de devenir auteur de BD. Mais, sans le bac, il doit renoncer aux beaux arts et travaille dans un cabinet de radiologie. En 1988, il publie à compte d’auteur son premier album, Destins croisés, puis signe en 1991 son premier contrat chez Dargaud.

En 1993, il lance la série CRS=Détresse. Après un passage chez Spirou où il réalise Fort Braillard, Woker et Doc Véto, il reprend le personnage de Lucky Luke sur des scénarios de Laurent Gerra.

Achdé - © 2019 La Ribambulle

Il grandit dans une ZUP de Nîmes, en pleine garrigue, au coeur d'un mélange de communautés et de cultures, ce qui n'empêche pas les bonnes relations quotidiennes et ni les jeux avec des copains venus d'horizons différents.

Je vivais La Ribambelle tous les jours ! », dit-il en évoquant sa jeunesse

Comme ses parents n'ont pas assez d'argent pour lui payer le cinéma, il se contente de regarder le film du dimanche à la télé. « J'avais le choix entre un western et un film de chevaliers. Je préférais le premier : les cow-boys m'impressionnaient, alors que les chevaliers avaient l'air couillon dans leur boîte de conserve ! »,

De retour dans la région, il reprend son métier de manipulateur en électroradiologie. Le dessin titille cet amoureux de bande dessinée, fervent lecteur du magazine mythique Mad. Il laisse traîner quelques crobards dans la salle d'attente du cabinet, pour le plus grand bonheur des patients venus passer une radio.

Il est tombé tout petit dans la marmite de la BD.

La « faute » à Morris, à Lucky Luke et à la scène mythique du duel au poker dans l'album Le Juge, qu'il découvre à l'âge de 4 ans en lisant un numéro de Spirou. À 7 ans, Achdé dérobe une partie de l'argent de la quête, à l'église, pour s'offrir son premier album de Lucky Luke ! Mais que les tenants de la morale se rassurent, le jour où il a repris la série, il est retourné sur les lieux pour mettre l'équivalent de la somme dans le tronc ! La suite est connue. Elle appartient à l'histoire contemporaine de la bande dessinée : après les années de galère, la création d'une petite agence de pub, les premiers dessins publiés dans Midi libre, la signature d'un contrat avec Dargaud le jour de ses 30 ans, le succès avec la série CRS = Détresse, c'est, enfin, la consécration avec la reprise de Lucky Luke.

« À mes débuts, je montais à Paris une fois par an pour présenter mon dossier... que tous les éditeurs refusaient, avec les prétextes les plus divers. Je crois que c'est ma ténacité qui m'a permis de continuer ! »,

Il n'a jamais baissé les bras, même pas quand il a tout perdu lors des inondations à Nîmes en 1988. De toute façon, dès l'école maternelle, son avenir était écrit. Le jour où la maîtresse lui avait demandé ce qu'il ferait plus tard, sa réponse avait fusé, aussi rapide qu'un cow-boy dégainant son six-coups : « Je veux dessiner Lucky Luke ! »

achdé VS lucky luke - © Crédit photo : Archives Stéphane Lartigue

Il se consacre entièrement au dessin depuis 1985.

Il a fait une collaboration pour divers fanzines, et auto-publie sa première BD, "Destins Croisés" en 1988. Il a rejoint la maison d'édition Dargaud en 1991 et a créé quelques nouvelles séries, seul ou en partenariat, dont "Fort Braillard", "Woker" (qui traite d'un Tarzan interplanétaire), et "Doc Véto". En 1993, il a lancé la série humoristique "C.R.S = Détresse".

Suite au décès de Morris en 2001, on a donné à Achdé la tâche de continuer la série "Lucky Luke" en collaboration avec Laurent Gerra, Daniel Pennac ou Jul.

"Pour moi ça été un rêve d'enfant ; quand j'étais petit, Lucky Luke était mon héros préféré, et quand j'étais jeune je voulais devenir dessinateur".

il est l’auteur des Damnés de la route et des Hockeyeurs.

Chez Bamboo, Achdé a lancé en 2000 la série comique "Les Damnés de la route". Il a livré une dizaine d'albums, scénarisés par différents auteurs, et ce jusqu'en 2016.

Une nouvelle série est inaugurée, intitulée "Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris", dont le premier album est sorti en 2004. À partir du septième album, sorti en 2016, c'était un autre auteur de Dargaud qui est devenu le scénariste attitré, Jul.

En 2011, chez Dargaud, ACHDE a relancé seul la série dérivée "Kid Lucky", univers conçu en 1995 par Yann le Pennetier et Didier Conrad. En 2012, avec 6 autres caricaturistes, il a publié ses portraits à la gouache de personnalités du western dans l'album "Wanted", aux éditions Valentine.



4ème édition du Festival de la BD à Avignon, place de l'Horloge samedi 26 et dimanche 27 novembre, avec 2 espaces dediés aux enfants :

Comment mettre en page et en image, une histoire ? Comment créer un personnage ? Avec aussi des ateliers où le jeune public pourra apprendre les bases du dessin.

Une exposition dans le péristyle de l’hôtel de ville

11 auteurs livreront leur interprétation d’Avignon en mettant en scène un de leurs héros dans la cité papale.

Ted Benoit - Eric Bourgier - Serge Fino - Hermann - Patrick Jusseaume Jean-Charles Kraehn - Patrice Pellerin - Dominique Rousseau - Béatrice Tillier - Francis Vallès

L’exposition est présentée jusqu'au 27 novembre.