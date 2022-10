Le ténor Amaury Vassili en concert à Chateaurenard ce dimanche dans "un piano et ma voix"

Le ténor Amaury VASSILI a entamé juste avant le Covid une tournée anniversaire , il fêtait alors ses 10 ans de carrière et ses 30 ans.

Ce dimanche, à Chateaurenard, il interprètera ses plus grandes chansons classiques pop et il reprendra aussi des grands tubes de ces dernières décennies en français et en anglais

Un best-of intitulé "Un piano, ma voix" avec la participation du Groupe Vocal Arc-en-Ciel de Chateaurenard.

C'est ce dimanche salle de l'étoile de Chateaurenard à 16h avec France Bleu Vaucluse.

Réservez vos places ICI