Marc Antoine le Bret vous laisse" 100 voix" au Confidentiel Théâtre ce week-end

Au Confidentiel Théâtre, pour 2 représentations de son nouveau seul en scène "SOLO" et c'est son 3ème !

La fin de l’humanité est proche ! C’est ce que d’éminents chercheurs prédisent, et d’ailleurs, le changement climatique est déjà en cours. A travers la voix de personnalités, Marc Antoine Le Bret vous fait découvrir en avance tout ce que n’aurez sûrement pas le temps de voir en vrai. C’est le spectacle de la fin du monde, avant la fin du monde.. Et en bien plus drôle!

SOLO, un spectacle co-écrit par Tom Villa, Romain Cheylan, Damien Lecamp et Marc-Antoine Le Bret.