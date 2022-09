Max Coia, champion olympique de patinage, dans "Crystal" avec le cirque du soleil à Montpellier ce week-end

Il a vécu et fait des études à Montpellier avant d'intégrer l'un des plus grands cirques du monde, le cirque du Soleil.

Le cirque du soleil présente le spectacle "Crystal" ce Week-end, du 16 au 18 septembre, à l'ARENA de Montpellier.

Notre invité Max Coia fait partie des 40 artistes sur scène, il est double champion de France de patinage, champion olympique.. Il a vécu et étudié à MONTPELLIER et il fait partie du Cirque du Soleil, ce cirque canadien mondialement connu.

Le spectacle "Crystal"

Jeune femme inventive, Crystal se sent incomprise, en rupture avec elle-même et le monde qui l’entoure. Pour échapper à sa réalité, elle s’aventure sur un étang gelé. La glace cède sous ses pieds et elle se retrouve soudainement dans un monde inversé, un univers tout droit sorti de son imagination, où elle se retrouve face à face avec sa propre réflexion. Tout en la guidant dans ce nouveau monde, sa réflexion l’éveille à sa propre créativité. Grâce à l’écriture, Crystal transformera ses excentricités en une force créative. Reprenant confiance, elle remontera à la surface.