MERCOTTE, pour la nouvelle saison de l'émission "le meilleur pâtissier" ce soir sur M6.

« À vos marques… Prêts ? Pâtissez ! »

le meilleur pâtissier 2022 - Guillaume MIRAND/M6

Mercotte est de retour pour cette 11è saison avec Cyril Lignac et Marie Portolano.

Mercotte à France Bleu Pays de Savoie © Radio France - Serge Carbonell

De grands noms sont attendus sous la tente : Pierre Hermé, Glenn Viel, le chef du restaurant l'Oustau de Baumanière aux Baux-de-Provence, trois étoiles au Guide Michelin, ou encore Thierry Marx.

Glenn Viel - Marie ETCHEGOYEN/M6

L'an dernier, on se souvient de Maud, qui a gagné le concours à seulement 16 ans ! Cette année, le plateau accueille le doyen des candidats, toutes saisons confondues, il s'appelle Franklin et il a 76 ans !

16 candidats dont … un Provençal !

Hervé candidat provençal du meilleur pâtissier 2022 - © Guillaume MIRAND/M6

Il s'appelle Hervé, il a 47 ans, et il est de Martigues. Il est chef d’équipe dans le BTP... on le surnomme "chouquette", c'est un martégal 100% pure souche qui est fan de l'OM et passionné de pâtisserie.

Et Coté nouveautés ?

une Masterclass avec Cyril Lignac pour célébrer le 100e épisode de l'émission, et ... une cuisine secrète qui pourra repêcher certains candidats éliminés …

Retrouvez Mercotte dans "Le meilleur pâtissier, saison 11"dès ce soir sur M6 à 21h10 ou en replay.