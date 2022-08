Patrick Bosso fait son "dernier round" aux arènes de St Etienne du Grès

Patrick Bosso est né à Marseille à la Belle de mai... Son accent, il le revendique, il le suit depuis ses débuts et il en a fait une force..

Patrick Bosso - .

Il fait ses adieux au seul en scène...

Mais à l'aube de ses 60 ans, il a plein de projets : continuer sa carrière de comédien, écrire une pièce de théâtre, et .. un projet plus personnel, écrire un livre sur son histoire et sa famille..

Un personnage attachant, et très attaché à sa ville, Marseille...

Il ne manque jamais un match de l'OM au Vélodrome quand il est chez lui... Il va même jusqu'à aller voir des matches d'autres équipes et visiter les stades quand il est en tournée dans toute la France ! Mais son cœur reste en bleu et blanc !

Patrick Bosso - PHOTOPQR/LE PARISIEN

Allez rire de bon cœur avec Patrick Bossi ce samedi 4 septembre, aux arènes de St Etienne du Grès, un joli petit village pittoresque aux pieds des Alpilles à quelques minutes de Saint Rémy de Provence, de Tarascon et tout près d'Arles.