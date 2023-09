Dick Annegarn, organisaeur du festival du verbre à Martres-Tolosane

Dick Annegarn nous présente le programme de Festival du verbe à Martres-Tolosane dont il est le créateur il y a 20 ans, et dont il nous prépare une nouvelle édition ces 16 et 17 septembre 2023

"Le Festival du Verbe a été créé en 2004. Claude Nougaro n’a pas voulu en être le parrain. Il a voulu en être. Y participer. Il est venu repérer consciencieusement à Laffite-Toupière à la fin de sa tournée poétique « Les Fables de ma Fontaine». C’est dans l’esprit occitan que ce Festival du Verbe a commencé en invitant les Fabulous Troubadors , André Minvielle , Jean-Pierre Mader et même les élèves et enseignants des Calendrettes, écoles occitanes. Autant d’artistes prônant le Verbe haut et chantant. Dans l’esprit des fêtes grecques ou chinoises à la campagne ou les plus dramatiques des tragédies cohabitaient avec les plus caustiques des satyres."

C'est par ce quelques lignes de présentation que s'ouvre le site internet lesamisduverbe.org créé par Dick Annegarn qui depuis 20 ans vous accueille avec des plateaux d'artistes qui se prêtent au jeu des chansons "presque" sans instruments, mais aussi aux interviews par des enfants et qui participent à ce rendez-vous des mots, des langues et des accents avec une grande proximité avec le public.

Et cette année, voilà ceux qui vont nous enchanter de leur oralité : -M-, Dany BOON, Arthur H, CharlElie COUTURE, Christian OLIVIER, Dick ANNEGARN, NACH, Marcia HIGELIN, Yamée COUTURE.

Combiens ça coûte ? Rien

Ou ça se passe ? Martres Tolosane

A quel endroit ? Au camping le Moulin

Quand ? Samedi 16 et dimanche 17 septembre

A quelle heure ? 14h - 19h30 (mais prenez un petite laine en cas d'after qui se prolongerait un peu 😉 )