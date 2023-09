Luc Besson nous présente en avant-première son nouveau film : Dogman

Ce vendredi 15 mars 2023, un invité exceptionnel est venu dans les studio de France Bleu Occitanie. Luc Besson, nous a présenté son nouveau film Dogman.

Dogman, voilà le titre du nouveau film de Luc Besson.

Le réalisateur, scénariste, producteur était notre invité sur France Bleu Occitanie ce vendredi 15 septembre 2023 à l'occasion de la présentation en avant première du film au public Toulousain.

Dogman - Caleb Landry Jones - Shanna Besson

Ils nous a parlé du point de départ de ce film mais aussi de Caleb Landry Jones (primé au festival de Cannes en 2023 meilleur interprète masculin), et son jeu impressionnant dans ce film. Et puis nous avons parlé des chiens, au nombre de 80 sur le plateau et enfin de sa collaboration depuis de longues années avec Eric Serra pour la bande musicale du film.

Dogman, de Luc Besson, film à voir dès ce mercredi 27 septembre dans vos salles de cinéma.