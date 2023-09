Maxime Lachaud programmateur du FIFIGROT #12

Le Festival International du FIlm GROlandais de Toulouse (FIFIGROT) 12em du nom, se déroule du 18 au 24 Septemb' prochain en terre de Gro'valie. L'occasion de recevoir le programmateur des films en compétition, Maxime Lachaud.

C'est "déjà" la douzième édition du Fifigrot. "Un miracle" comme le dit Maxime Lachaud notre invité, programmateur, mais pas le seul des films en compétition à découvrir entre le 18 et le 24 septemb' 2023 dans les cinémas partenaires.

Mais le Fifigrot c'est aussi une multitude de rendez-vous avec des personnalités invités, des rendez-vous festifs et musicaux au Gro'village. Pour faire court, le Fifigrot, c'est la fête !... Oui à à Toulouse et tout le programme est sur le site internet du FIFIGROT .