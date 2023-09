Olivier Cahuzac du MEET nous présente le salon Auto Moto Classic du 8 au 10 septembre

Du 8 au 10 septembre le salon Auto Moto Classic s'installe au MEETT, le parc des expositions de Toulouse pour un grand week-end dédié aux voitures et motos de collection.

Olivier Cahuzac, le directeur des salons de Toulouse événement, notre invité, nous présente les grandes lignes de ce salon qui revient pour sa 2em édition à Toulouse avec un chouette programme.

Au menu, dans le grand Hall d'expositions, plus de 1000 voitures et motos de collection exposées par des professionnel et des particuliers qui peuvent vendre ou acheter un véhicule.

Une exposition consacrée aux véhicules dans la publicité et également trois anniversaires, les 40 ans de la 205, les 60 ans de la Porsche 911 et les 70 ans de la Corvette.

Sur l'esplanade extérieure, pendant deux jours, les American Days vous présente quelque 350 véhicules américains avec des shows et des concerts et plein d'autres rendez-vous à découvrir en vous connectant sur le site automoto-classic.fr