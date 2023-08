Samuel CAPUS de Bleu Citron nous fait un point sur le Rose Festival ce week-end !

Alors que les préparatifs vont bon train à Aussonne sur le site du MEET, pour le Rose Festival qui vous accueille du 1er au 3 septembre prochain, nous avons demandé à Samuel Capus, directeur associé chez Bleu Citron Production les dernières infos pour assister à ce grand rendez-vous de musique.

Ce ne sont pas moins de 32 propositions musicale qui vous donnent rendez-vous sur l'esplanade du MEET, le nouveau parc des expositions du nord de Toulouse à l'occasion de seconde édition du Rose Festival.

Des artistes connus et reconnus, d'autres plus confidentiels et des nouveaux talents, invités par Big Flo et Oli et l'équipe de Bleu Citron Production dont l'objectif est de nous faire passer de bons moments à la veille de la rentrée scolaire.

Samuel Capus, directeur associé de Bleu Citron production que nous avons contacté, nous présente les gagnants du tremplin musical régional, fait un point billetterie et enfin nous invite à prendre les transports en commun pour venir.

Et justement, pour les retardataires qui voudraient être de la fête, vous pouvez encore accéder à la billetterie sur le site internet du Rose Festival . Et pour connaître les horaires de transports, rendez-vous sur le site de Tisséo .