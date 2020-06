Eric et Quentin débarquent en Normandie avec leur 1er spectacle " on ne peut plus rien rire" ..Après plusieurs années aux cotés de Yann Barthès sur Canal + , le duo s'invite à la radio sur France Inter depuis septembre et maintenant sur scène . Trois représentations au Théâtre à l'Ouest de Rouen les 18 19 et 20 juin prochain. trois jours pour rire et "frimer le lendemain à la machine à café."