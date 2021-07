Fabrice Jeanneteau - Les visites nocturnes au parc de Maulévrier (49)

Depuis 2004, Le parc Oriental de Maulévrier dans le Maine et Loire vous propose des promenades poëtiques du nuit dans le Jardin.

Le promeneur est invité à apprécier le parc avec un autre regard, d'autres impressions. La découverte du jardin de nuit est organisée autour de différents points d'éclairages sur la végétation, les fabriques du jardin, tout en conservant la magie de la nuit, sans révéler l'ensemble du jardin tel que l'on peut le découvrir de jour. Les éléments sont ainsi plutôt suggérés que montrés.

C'est une promenade libre rythmée par les séquences autour du lac.

Cette promenade débute à la tombée de la nuit et petit à petit distille son ambiance.

Le visiteur se laisse guider par des éclairages permanents, séquencés et des jeux de lumières proposés tout au long du parcours, profitant de l'atmosphère magique du parc la nuit.

Un parc très zen ! - Crédit photo - Parc Oriental de Maulévrier.

En 2015, une nouvelle mise en scène est créée, des contes issus de la tradition japonaise ont été réécrits et adaptés spécialement pour les nocturnes.

Vishnu et Lackmi, les gardiens du parc, invitent le promeneur à les suivre dans la nuit. Ils le guident tout au long du chemin et lui proposent de s'arrêter à six stations. A chacune d'elles, une histoire est contée. De station en station, le voyageur peut admirer le parc mis en lumière, profiter de l'ambiance particulière de la nuit, ou encore s'asseoir pour admirer les végétaux éclairés. Chaque histoire a ses voix, sa musique, ses effets visuels; l'une d'elles est donnée en film d'animation projeté dans un grand kamishibaï.

Ainsi le promeneur va de légende en légende, à son rythme, à son envie, éclairé de son lampion. Il repart la tête remplie d'images et les yeux dans les étoiles.

Toutes les infos sur : https://www.parc-oriental.com/epuis 200