Gilles Perret dévoile son nouveau film documentaire "La ferme des Bertrand"

Le réalisateur haut-savoyard Gilles Perret présente en avant-première, à partir du 6 octobre, son nouveau film documentaire "La ferme des Bertrand" tourné sur la commune de Mieussy.

Gilles Perret est de retour sur nos écrans avec un nouveau film documentaire "La ferme des Bertrand" , qui retrace 50 ans de la vie d'une ferme haut-savoyarde, située à Quincy, sur la commune de Mieussy. Le film sortira le 31 janvier 2024.

"Haute Savoie, 1972 : la ferme des Bertrand, exploitation laitière d’une centaine de bêtes tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre en 1997 son premier film, alors que les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et sa femme Hélène. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le réalisateur-voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, va passer la main. A travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédé, le film dévoile des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale : une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan."

Dates et lieux des avant-premières haut-savoyardes du film "La ferme des Bertrand"

En présence du réalisateur Gilles Perret :

Taninges (74) : Vendredi 6 octobre à 20h30 au Cinébus

La Roche-sur-Foron (74) : Dimanche 8 octobre à 19h30 au Ciné Le Parc

Cluses (74) : Lundi 9 octobre à 18h30 au Ciné Cluses

Le Cran-Gevrier (74) : Mardi 10 octobre à 20h à la Turbine

Annemasse (74) : Mercredi 11 octobre à 20h au Ciné Actuel

Sallanches (74) : Jeudi 12 octobre à 19h au Ciné Mont-Blanc

Thonon-les-Bains (74) : Vendredi 13 octobre à 19h au cinéma Le France

Bonneville (74) : Vendredi 13 octobre à 20h30 au Ciné Château

Seynod (74) : Samedi 14 octobre à 20h à L’Auditorium

Taninges (74) : Dimanche 15 octobre à 18h

Les Houches (74) : Dimanche 29 octobre à 16h au Cinébus

Chamonix (74) : Dimanche 29 octobre à 18h au cinéma Le Vox