L'auteur-réalisateur Gilles Legardinier présente son film "Complètement cramé !" à Annecy le 13 septembre

André Roberti, fondateur de l'Ecole de Coaching du Cœur et de l'Ame, en conférence à Aix les Bains

André Roberti est belge, il est coach et conférencier et se définit comme un révélateur de talent. Il donnera une conférence sur le thème "Révélez votre plein potentiel et vivez la vie de vos rêves" vendredi 8 septembre à 20h30 à Aix les Bains.