L'invité de 8:45

Adeline Toniutti, la célèbre prof de chant de la Star Ac, est invitée cette année par Pierre Lemarchal dans le jury du concours de chant "Sa Voix de Star" organisé à l'occasion de la Foire de Savoie, les 9 et 10 septembre.

Sa chevelure rousse, son talent, son énergie et sa sensibilité ne sont pas passés inaperçus lors de la dernière édition de la Star Academy, Adeline Toniutti est dans nos Pays de Savoie les 9 et 10 septembre !

Adeline fait partie du jury du concours de chant "Sa Voix de Star", organisé chaque année à l'occasion de la Foire de Savoie, aux côtés du chanteur-compositeur Davide Esposito et de Hoda Sanz (qui avait participé à la Star Ac avec Grégory Lemarchal). Concours présenté cette année en duo par Pierre Lemarchal (papa de Grégory) et Karima Charni (qui elle aussi a participé à la Star Ac avec Grégory)

Adeline Toniutti connait bien nos Pays de Savoie et pour cause, elle a ouvert 2 antennes de "L'académie Adeline Toniutti" à Genève et Annecy. Elle vient aussi régulièrement pour travailler avec Manon et Julien de "21 juin le duo" qui particpe à l'élaboration de son nouvel album.