Laurent Guillaume fête ses 25 ans de "Chroniques d'en haut" à Valloire ce week-end

Laurent Guillaume, présentateur de "Chroniques d'en haut" sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes, fête les 25 ans de son magazine en enregistrant une émission spéciale ce samedi 23 septembre à Valloire.

Laurent Guillaume arpente depuis 25 ans les monts et vallées des massifs de notre région à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la montagne pour son RDV hebdomadaire "Chroniques d'en haut". Une émission à voir tous les dimanches sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes à 12h50, rediffusée sur TV5 Monde et évidemment en Replay sur France.tv.

Pour fêter les 25 ans de "Chroniques d'en haut", Laurent Guillaume enregistre une émission spéciale ce samedi 23 septembre en direct de Valloire, sa station de coeur. Si vous souhaitez assister au tournage de l'émission, c'est possible, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire en ligne.

Notez que cette émission spéciale "25 ans" sera diffusée sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes le samedi 30 septembre à 15h30.