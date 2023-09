Michel Desmurget, docteur en neurosciences, invité au festival "Livres en Marches" 2023

Michel Desmurget est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l’INSERM, il vient présenter son nouveau livre "Faites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital", samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, au festival "Livres en Marches", en Savoie.

Michel Desmurget est chercheur, spécialisé en neurosciences cognitives. Il est samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre au Festival Livres en Marches sur la commune des Marches, en Savoie, pour dédicacer son nouveau livre et participer à une conférence samedi à 14h45 sur le thème "Et si la solution venait de l'éducation ?"

En 2011, dans son livre "TV-lobotomie", il dénonce les effets délétères de la télé sur la santé et le développement cognitif, en particulier chez l'enfant. Huit ans plus tard, il écrit "La fabrique du crétin digital" sur les dangers des écrans pour nos enfants. Dans le dernier en date "Faites les lire ! Pour en finir avec le crétin digital", il nous explique les nombreux bienfaits de la lecture pour le développement de l'enfant.

"Faites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital", éditions Seuil

"La lecture pour le plaisir est un antidote majeur à l’émergence du « crétin digital ». Des centaines d’études montrent le bénéfice massif de cette pratique sur le langage, la culture générale, la créativité, l’attention, les capacités de rédaction, les facultés d’expression orale, la compréhension d’autrui et de soi-même, ou encore l’empathie, avec, in fine , un impact considérable sur la réussite scolaire et professionnelle. Aucun autre loisir n’offre un éventail de bienfaits aussi large. À travers la lecture, l’enfant nourrit les trois piliers fondamentaux de son humanité : aptitudes intellectuelles, compétences émotionnelles et habiletés sociales. La lecture est tout bonnement irremplaçable.

Michel Desmurget montre que nos enfants lisent de moins en moins, rejette l’idée qu'un écolier sait lire quand il sait déchiffrer et rappelle que lire c’est comprendre. Enfin, tout en reconnaissant l'importance de l'école, il souligne le rôle essentiel du milieu familial pour susciter puis entretenir le goût de la lecture chez l’enfant. Ce premier ouvrage de synthèse grand public livre des informations capitales, pour les parents notamment, sans jamais les culpabiliser."