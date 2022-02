Anne Gothier nous propose de déclarer notre flamme à Metz

La Fédération des Commerçants de Metz et ses Associations de Quartier invitent les messines et messins d’ici et d’ailleurs, de près et de loin, de cœur et d’esprit à déclarer leur flamme.

En chanson, en peinture, en sculpture, en couture ou à travers des vers émerveillés

Venez clamer haut et fort ou murmurer doucement votre attachement à Metz, AKA Divodorum la bienveillante !

On attend votre participation artistique jusqu’au 27 février !

Trois manières de participer :

✅ sur Instagram

✅ sur Facebook

✅ sur office.du.commerce@orange.fr en précisant « Metz mon Amour »

De nombreuses surprises, lots et événements à gagner !