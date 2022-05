Découverte de la programmation de la Rockhal

La Rockhal est un lieu incontournable pour tous les amoureux de shows live.

Olivier Toth le directeur du site nous ambiance avec la programmation à venir :

ROCKHAL SUMMER: les highlights de l'été pour célébrer le retour des concerts !



Après une longue période sans événements musicaux majeurs, la Rockhal est fière de proposer cet été une série de concerts exceptionnels.

Du 15 juin au 23 août prochains, une foule d’artistes de renommée internationale débarquera exclusivement en Grande Région: la reine de la soul Alicia Keys, le phénomène Imagine Dragons, l’icône pop des nouvelles générations The Kid Laroi, les mythiques Black Eyed Peas, la superstar londonienne Jessie J, les rockers flamboyants californiens The Killers, le poète Francis Cabrel (pour sa première fois au Grand Duché), mais aussi Sean Paul, John Legend, Toto, Ozuna, Judas Priest, Nick Cave et bien d'autres.

Après le grand succès de la 1ère édition de l'Open Air Belval avec Sting en 2018, la Rockhal en partenariat avec Esch2022 Capitale Européenne de la Culture, propose cette année 3 concerts en plein air dans un cadre unique et majestueux aux pieds des Hauts Fourneaux d'Esch Belval en face de la Rockhal: Black Eyed Peas le 15 juin suivi de Imagine Dragons le 16 juin, et The Killers le 10 juillet.

Une quinzaine de concerts pour célébrer comme il se doit le retour au live et faire vivre au public de la Grand Région des moments qui resteront gravés dans les mémoires...