Gérard Souman Pdt de l'association "Polar sur la ville", organisateur du festival "Scène au bar"

Scène au bar C'EST UN FESTIVAL DE SPECTACLES DE BAR ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION

"POLAR SUR LA VILLE"

Le festival Scènes au bar amène le spectacle vivant dans les bars. Il a lieu dans les cafés de la Vallée de la Fensch et à Thionville. Il se déroule au mois de mars sur 5 jours dans les bars (entrée libre) et sur réservation le samedi soir à la Passerelle. Polar sur la Ville organise aussi des débats d'actu sur des sujets d'actualité en présence de personnalités et également des bistrots littéraires en présence d'écrivains, de journaliste, d'artistes...

Les représentations sont gratuites, à l'exception de la soirée de clôture du 19 mars. Pour cette soirée, vous aurez l'occasion d'assister à deux spectacles différents et de bénéficier d'un repas au tarif de 25€.